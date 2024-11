Un cambiamento climatico sta per giungere: dopo il freddo degli ultimi giorni, le temperature aumenteranno notevolmente, con massime che raggiungeranno nuovamente i 20°C, anche nelle regioni del Centro-Nord.

Dopo un sabato sereno ma freddo a tratti, l'Italia si prepara a entrare in una fase più mite che, secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ci accompagnerà verso un dicembre caratterizzato da temperature al di sopra della media (anche 2°C in più) e con poche precipitazioni, come indicato dalle previsioni stagionali del prestigioso centro meteo europeo Ecmwf.

Secondo l'esperto, è probabile che si verifichino altri cambiamenti meteo legati al clima in evoluzione, che sembrano delineare il nuovo profilo meteorologico italiano. Per quanto riguarda la giornata di domani, è atteso un aumento delle temperature fino a 10°C sulle Alpi e circa 6-8°C sulla maggior parte del territorio italiano.

Anche lunedì e martedì, grazie ai venti miti e umidi provenienti dal sud, le temperature continueranno ad aumentare, comprese le minime. Le gelate che hanno colpito il Nord e parte del Centro nelle ultime ore saranno presto solo un ricordo, poiché a partire da domenica 24 novembre tornerà un clima autunnale più mite, che Gussoni descrive come "simile localmente a una fine d'estate", con molte nubi al Nord e parte del Centro, ma dove il sole prevarrà, le massime saranno tipiche di fine settembre.

Le previsioni di ARPAS Sardegna:

Previsioni per la serata di oggi, sabato 23 novembre: cielo prevalentemente sereno; venti: deboli di direzione variabile con locali calme nelle zone interne, tendenti al rinforzo e a disporsi da sud-est dalla tarda serata; mari molto mossi sui settori occidentali, mossi altrove. Moto ondoso in diminuzione dalla tarda serata.

Previsioni per domani, domenica 24 novembre: cielo prevalentemente sereno; temperature da lieve a moderato aumento in entrambi i valori; venti deboli da sud-est, moderati sui settori orientali e meridionali. Localmente forti sulle coste meridionali; mari mossi o localmente molto mossi.

Fonte ARPAS Sardegna

Previsioni per lunedì 25 novembre: cielo prevalentemente sereno; temperature in ulteriore lieve aumento.

Venti deboli da sud-est, moderati sui settori orientali e meridionali; mari mossi o localmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: martedì e mercoledì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori sino alle ore centrali di mercoledì, quando è probabile una lieve diminuzione. I venti soffieranno deboli prevalentementedeboli variabili. I mari saranno mossi.