Chi pensava che le temperature calde di questi giorni regalassero l'ennesimo fine settimana di bel tempo in Sardegna, dovrà preparare sciarpe e giubbotti pesanti. Il sole non lascerà l'isola, ma le temperature si abbasseranno anche di 10 gradi e soffieranno raffiche di maestrale fino a 80 chilometri orari.

La conferma arriva dalle previsioni fornite dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Da sabato sera arriverà il maestrale che spazzerà via le correnti meridionali e le temperature più miti con massime che in questi giorni hanno raggiunto anche i 20/21 gradi. Il termometro scenderà giù inizialmente di 6/8 gradi in tutta la Sardegna con una evoluzione nella giornata di domenica che porterà a un abbassamento anche di 10/12 gradi. Chiaramente in città come Cagliari il drastico abbassamento delle temperature non sarà percepito come in altre zona, ma comunque farà freddo e il vento di maestrale lo renderà particolarmente pungente.

La situazione rimarrà invariata fino a lunedì, ma durante la prossima settimana le temperature rimarranno stazionarie.

Secondo le previsioni pubblicate dall'Arpas per la giornata di domenica le massime oscilleranno tra i 16 gradi di Dorgali e i 7 di Villanova Strisaili, le minime toccheranno i -5 gradi a Gavoi.