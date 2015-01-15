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Nel fine settimana arrivano nuovamente freddo e piogge.
Dal Nord Atlantico si sta avvicinando un'intensa perturbazione che nella seconda parte di domani, venerdì 15 gennaio, investirà l'Italia.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni del tempo sulla Penisola dei prossimi giorni.
TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI VENERDI' 16/01/2015
NORD:
- NUBI IN RAPIDO AUMENTO MATTUTINO CON PIOGGE DIFFUSE, PIÙ ABBONDANTI SULLA LIGURIA E SULLE ZONE MONTANE E PEDEMONTANE DI PIEMONTE, LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE, DOVE POTRANNO ASSUMERE CARATTERE TEMPORALESCO;
- NEVE ABBONDANTE SULLE ALPI A PARTIRE DAI 1200-1400 METRI DI QUOTA, LOCALMENTE A QUOTE PIÙ BASSE SU QUELLE PIEMONTESI E VALDOSTANE, MENO PROBABILE SULL'APPENNINO LIGURE E TOSCO-EMILIANO E COMUNQUE LIMITATA ALLE CIME PIÙ ALTE.
CENTRO E SARDEGNA:
- CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SULLA SARDEGNA, MA CON PASSAGGIO DI VELATURE AL PRIMO MATTINO E DAL POMERIGGIO; DALLA TARDA SERATA ARRIVERÀ NUVOLOSITÀ PIÙ BASSA E COMPATTA CON ASSOCIATA QUALCHE ISOLATA PIOGGIA.
- NUBI BASSE SULLA TOSCANA E, DAL POMERIGGIO, ANCHE SU LAZIO ED UMBRIA OCCIDENTALE; VELATURE ALTERNATE A SCHIARITE INVECE SU MARCHE, ABRUZZO E UMBRIA ORIENTALE;
- PIOGGE NELLA MATTINATA SULL'ALTA TOSCANA E DAL POMERIGGIO ANCHE SUL RESTO DELLA REGIONE E SUL LAZIO, CHE POTRANNO RISULTARE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO O DI ROVESCIO
SUD E SICILIA:
- ANNUVOLAMENTI DI PASSAGGIO POCO SIGNIFICATIVI UN PO' SU TUTTE LE REGIONI.