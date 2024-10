Possibilità anche di qualche fiocco di neve nei rilievi montuosi, certo è che per il fine settimana sono attesi temporali e forte vento di maestrale, a cominciare da venerdì sera. Ecco il meteo.

Previsioni per giovedì 19 novembre 2020

Cielo generalmente poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità.

Temperature: senza variazioni di rilievo o in lieve calo nei valori massimi.

Venti: inizialmente deboli variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali e a rinforzare fino a forti sulle coste settentrionali e occidentali dalla seconda parte della giornata.

Mari: inizialmente poco mossi o mossi, ma con moto ondoso in rapido aumento a partire dai bacini settentrionali e occidentali, fino ad agitati dalla serata.

Previsioni per venerdì 20 novembre 2020

Cielo nuvoloso con rovesci o temporali da isolati a sparsi. Probabili nevicate sui rilievi principali nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo; massime in diminuzione, localmente sensibile.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sui crinali e le coste.

Mari: agitati o molto agitati con possibili mareggiate.

Tendenza per i giorni successivi

Per sabato il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sul settore orientale, probabile attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità per domenica. Le temperature subiranno un calo sabato con una probabile ripresa nei valori massimi di domenica. I venti sabato soffieranno generalmente moderati da Nord/Nord-Est, con rinforzi sulle coste; progressiva attenuazione della ventilazione domenica. I mari saranno generalmente agitati sabato con moto ondoso in attenuazione domenica. (Fonte Arpas Sardegna)