L'anticipo di estate che ha portato durante lo scorso weekend sole e caldo sulla Sardegna giunge al termine: sono in arrivo infatti pioggia, venti forti e un brusco calo delle temperature .

Un'irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia è attesa a partire da domani, martedì 16 aprile, ed è destinata a destabilizzare il tempo almeno su parte del nostro Paese.

Le zone a maggiore rischio di precipitazioni, come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it , saranno il Nord Est e, soprattutto da metà settimana, il Centro-Sud. L'irruzione di Bora sul versante Adriatico favorirà la formazione di un profondo ciclone che scatenerà venti forti e temporali. " A causa dei forti contrasti che potrebbero venirsi a creare tra masse d'aria diversa - afferma Sanò - non escludiamo la possibilità di eventi estremi come grandinate e nubifragi ". Anche le temperature subiranno uno scossone, tanto che potrebbero portarsi fin sotto le medie climatiche di riferimento. " Il crollo termico - continua - interesserà soprattutto le regioni di Nordest e gran parte del Centro-Sud: su queste zone, entro giovedì 18, i termometri potranno crollare anche di 14/15°C rispetto a questi giorni ".

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 16 aprile 2024 - Fonte Arpas

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperatura: in progressivo moderato o sensibile calo in entrambi i valori.

Venti: inizialmente deboli occidentali in sensibile rinforzo dalle ore centrali della giornata.

Mari: inizialmente mossi con moto ondoso progressivo aumento durante la giornata.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 17 aprile 2024 - Fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: in ulteriore calo in entrambi i valori.

Venti: moderati da ovest nord-ovest con rinforzi sule coste e sui crinali. Attenuazione in tarda serata.

Mari: molto mossi o agitati.