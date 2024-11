Un'ondata di caldo eccezionale ha colpito l'Europa, ma in Italia si prevede un cambiamento repentino. Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, esperto meteorologo di www.iLMeteo.it, l'attuale ondata di caldo sarà sostituita da un'imminente discesa delle temperature a causa di un'influenza di freddo artico.

Le massime per la prossima settimana saranno significativamente più basse, con valori autunnali attesi in varie città italiane. Garbinato avverte che, nonostante non ci sia un passaggio diretto all'inverno rigido, ci aspetta un periodo piuttosto fresco, accentuato dalla differenza rispetto alle temperature elevate degli ultimi giorni.

Inoltre, sono previsti temporali intensi sulla Sicilia e sul Mar Tirreno centro-meridionale, con piogge sparse che si estenderanno verso altre regioni costiere. Il mare ancora caldo dall'estate potrebbe alimentare nubifragi, rendendo vulnerabili le coste siciliane e tirreniche.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, giovedì 7 novembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore meridionale e orientale con cumulati deboli. Locali nebbie o foschie mattutine sul settore settentrionale; temperature senza variazioni di rilievo in entrambi i valori; venti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali; mari poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Previsioni per domani, venerdì 8 novembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore meridionale e orientale con cumulati deboli. Locali nebbie o foschie mattutine sul settore settentrionale; temperature senza variazioni di rilievo in entrambi i valori; venti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali; mari poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in leggero aumento

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo in entrambi i valori. I venti soffieranno prevalentemente deboli variabili. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione.