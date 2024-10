Un vero e proprio "cimitero" di rifiuti, un'immensa discarica abusiva nella zona periferica di Selargius, in territorio strada vicinale "Su Coddu”, ai margini tra la ss. 554, via San Martino e il parco di San Lussorio. C'è di tutto, buttato in mezzo ai campi, rimasugli di materiale edilizio, resti di lavorazioni di carrozzieri, gomme usate, batterie, centinaia di boccette di metadone, lastre di eternit.

La vergognosa situazione (che per dovere di cronaca abbiamo anche comunicato verbalmente agli uffici della Polizia Municipale di Selargius), si trascina da tempo dove i responsabili impuniti di questi palesi reati di natura ambientale continuano ogni giorno, indisturbati, a gettare immondizia e rifiuti pericolosi e inquinanti tra i campi adiacenti.

Nel VIDEO potete vedere il degrado in campagna, dove vaste proporzioni di terreni sono invasi da cumuli di spazzatura.