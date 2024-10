“La messa in sicurezza dello svincolo di Paulilatino sulla SS 131 è un intervento fondamentale e prioritario. Non è più tollerabile che lungaggini burocratiche o problemi tecnici procrastino ancora i tempi per la realizzazione e il completamento dei lavori”. Lo sostengono in un’interrogazione i consiglieri regionali del Psd’Az Domenico Gallus e Franco Mula.

“Ad oggi – si legge nell’interrogazione – non risultano ancora cominciati i lavori di sistemazione dello svincolo a raso di Paulilatino Nord nonostante il progetto definitivo sia stato approvato con delibera Cipe nel 2005 e i cantieri dovessero aprirsi nel 2022”.

Per Gallus e Mula “non si può aspettare oltre. La messa in sicurezza del tratto della SS 131, che va dal km 108,300 al km 158, non è più rinviabile. E’ una questione di sicurezza stradale”.

Nell’interrogazione i consiglieri chiedono al Presidente della Regione e all’assessore ai Lavori Pubblici i motivi di questo ritardo e quali siano i tempi per l’avvio dei lavori e la loro completa realizzazione.