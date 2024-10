"Il pontile di Cala Luna deve essere rimesso in sicurezza al più presto, per permettere agli operatori dei trasporti marittimi e del turismo di riprendere a lavorare per la nuova stagione turistica alle porte". Lo dichiarano i consiglieri regionali del Psd’Az Elena Fancello e Franco Mula che, su richiesta degli operatori del porto di Cala Gonone, hanno invitato l’assessore degli Enti locali e Urbanistica Quirico Sanna per un confronto sul tema.

L’incontro si è svolto questa mattina nella sede del Consiglio regionale, alla presenza dell’assessore Sanna e di alcuni rappresentanti degli operatori di Cala Gonone.

L’assessore Sanna ha fornito rassicurazioni sul fatto che le competenze in materia di concessioni demaniali e specchi d’acqua sono tornate in capo alla Regione, per cui, "attraverso una leale collaborazione con Capitaneria e comuni del territorio sarà possibile risolvere il problema in breve tempo, mettendo gli operatori nelle condizioni di lavorare, anche alla luce di regole omogenee e uguali per tutti". Nel corso dell’incontro, si legge in una nota, "si è parlato anche della necessità di riattivare il porto di Cala Gonone, che la Regione ritiene strategico per tutta la costa orientale".