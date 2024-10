“Ancora nessuna novità, riguardo la messa in sicurezza di Via Domenico Millelire e nello specifico l'incrocio con via De Martini” è la denuncia che arriva da parte del circolo “Audax” di Fratelli d’Italia Sassari.

Una situazione già oggetto, nelle scorse settimane, di una petizione dove sono state raccolte circa 250 firme, soprattutto tra i residenti del quartiere di Li Punti e delle borgate di San Giorgio, Marchetto e Villa Gorizia, e di un ordine del giorno presentato dal Consigliere Mariolino Andria.

“Ma la sicurezza sulle nostre strade non può attendere – spiega il portavoce Pietro Pedoni -. Per questo motivo, considerando l’imponente volume di traffico di questa importante arteria, si chiede con ragionevole urgenza, di considerare questo intervento, tra le priorità dell'attività della Giunta comunale, sollecitando anche l'amministrazione Provinciale che ha anch'essa competenza sulla strada”.

“Con particolare attenzione – conclude – proprio all'incrocio tra via Domenico Millelire con via de Martini, teatro di numerosi incidenti stradali e purtroppo alcuni mortali, attraverso la realizzazione di un impianto semaforico con attraversamento pedonale adeguatamente illuminato o di qualsiasi opera che metta in condizioni i cittadini, di poter transitare e attraversare in piena sicurezza. A tal fine, si chiede inoltre di rendere sicuri e accessibili i due sottopassi già esistenti”.