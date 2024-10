Non c'è sosta sul fronte delle ricerche del latitante Graziano Mesina, allontanatosi giovedì da Orgosolo facendo perdere le tracce di sé poco prima della condanna definitiva a 30 anni, in seguito alla quale sarebbe dovuto tornare in carcere.

Dopo le perquisizioni a tappeto in numerose abitazioni e ovili del Nuorese, carabinieri e polizia sono impegnati su tutto il territorio regionale in una serie di controlli e posti di blocco.

Per tutta la giornata di ieri, e ancora oggi, i controlli si sono intensificati sulla Statale 131 dcn in direzione Olbia, all'altezza di Budoni, dove vivono i nipoti, figli di due fratelli del 78enne. Blocchi anche alle porte del capoluogo gallurese. Fra le ipotesi quella che l'ex primula rossa del Supramonte possa aver trovato ospitalità in qualche casa della costa orientale dell'Isola.

Eppure, nelle ultime ore, è trapelata la notizia di una possibile trattativa in corso fra Gratzianeddu e gli inquirenti. Il latitante sarebbe pronto alla resa se gli venissero concessi gli arresti domiciliari anche in considerazione dell'età e delle condizioni di salute.

Ma non si esclude nessuna pista, neppure quella della fuga all'estero in Corsica o in Tunisia.