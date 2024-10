Prima notte a a Orgosolo per Graziano Mesina dopo sei anni di carcere.

L'ex primula rossa del banditismo sardo è tornato a casa della sorella Giuseppa dopo che nel pomeriggio di ieri, 7 giugno, ha lasciato il carcere di Badu 'e Carros accompagnato dalla sua legale Beatrice Goddi. L'altro avvocato, Maria Luisa Venier, lo ha raggiunto nel paese natale.

Ieri cena in famiglia con parenti e nipoti. Stamane è uscito di casa presto per fare un giro in paese.

"La libertà è bella ma ora tocca aspettare la sentenza della Cassazione", ha ripetuto più volte Gratzianeddu in queste ore ai cronisti e ai compaesani che ha incontrato.