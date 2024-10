Sono passati venti giorni da quando Graziano Mesina è scomparso da Orgosolo. Oggi, un decreto emesso dalla prima sezione della Corte d'appello di Cagliari, firmato da Giovanni Lavena e notificato questa mattina agli avvocati del 78enne, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, è stato dichiarato ufficialmente latitante.

Ha fatto perdere le tracce di sé subito dopo la condanna definitiva a 30 anni per traffico di droga, poco prima dunque che le porte del carcere si richiudessero alle sue spalle.

Inutili le ricerche e gli interrogatori portati avanti da carabinieri e polizia per settimane non solo in Barbagia, ma su tutto il territorio regionale. Contro l'ex primula rossa del Supramonte è stato emesso un mandato di cattura internazionale nell'area Schengen. Gratzianeddu, alla soglia degli 80 anni, è nuovamente ricercato in tutta Europa.