Proseguono a grande ritmo gli eventi Més que un Mes promossi dal Comune e dall Fondazione Alghero.

Domenica 6 gennaio, tra Largo San Francesco e Piazza Pino Piras, andranno in scena Les Estrenas organizzata dalla Plataforma per la Llengua incollaborazione con la Fondazione Renzo Laconi di Alghero . L'estrena è un regalo fatto in occasione della Festa dels Reis d'Orient che tradizionalmente portavano i doni. Ad Alghero i più piccoli attendono gli spiccioli, i menuts, donati dai più grandi con un'arancia, alla quale sono praticati dei tagli. Lo scopo della manifestazione è mantenere viva questa tradizione, che ha accompagnato generazioni di algheresi, con un'attenzione particolare alla lingua.

Dalle 9.30, i volontari dell'associazione distribuiranno gratuitamente le arance e la prima strenna. Il tutto sarà accompagnato dall'animazione musicale di Àngel Maresca, Lo barber. Durante la mattinata, il gruppo Scout Agesci Alghero 2 darà vita ai giochi tradizionali algheresi, come jocs amb la corda, baldúfola, peu cossu e tanti altri.

Sempre nella giornata di domenica, tra Piazza Pino Piras e la Torre di San Giovanni, appuntamento con la festa della Befana, a cura della Nuova Piccola Compagnia in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Dalle 17.00 si potranno ritirare i biglietti numerati per l’estrazione dei premi mentre 17.30, ci sarà lo spettacolo “Peter Pan”, poi tutti con il naso all'insù per l’arrivo della Befana dei Vigili del fuoco, che si calerà in volo dalla Torre di San Giovanni e distribuirà caramelle per tutti. Subito dopo, verranno estratti venticinque biglietti: i primi ventidue vinceranno le calze della Befana, il 23esimo “La GranCalzina”, il 24esimo “La GranCalza” ed il 25esimo “La GranCalzona” della Befana piena di tanti buoni e sani prodotti biologici.

La serata sarà accompagnata da musiche e canzoni cantate dagli attori de La Piccola compagnia. La regia è di Annalaura Ventura, le musiche di Claudio Gabriel Sanna e l'installazione urbana “Il volo delle Befane” dello scenografo.