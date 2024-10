Dal 3 aprile sarà infatti operativa una frequenza giornaliera tra Milano Malpensa e Cagliari, con 189 posti disponibili a volo, tariffe promozionali a partire da 39 euro per partire da Malpensa mentre da 28 euro per volare da Cagliari e (tutto incluso, solo andata a persona).

Sempre dal 3 aprile decollano anche i voli giornalieri da Bologna, Napoli e Torino, operati da Boeing 737- 800, mentre da Verona fino a fine maggio saranno attive 3/5 frequenze a settimana e successivamente si volerà tutti i giorni.

Dal prossimo 1° giugno inoltre Meridiana opererà un nuovo collegamento internazionale tra Cagliari e Marsiglia. Per il lancio della rotta sono in vendita tariffe da 27 euro per volare da Cagliari e da 33 euro in partenza da Marsiglia, sempre tutto incluso. Il volo sarà disponibile tutti martedì e i giovedì. L’aeromobile in servizio ha una doppia configurazione di 142 posti in economica e 12 in Electa, la business class di Meridiana.

“Quest’estate Meridiana offrirà sulla Sardegna 250mila posti aggiuntivi, con un incremento complessivo di oltre il 18% rispetto all’estate 2016 – commenta Andrea Andorno, Direttore Commerciale di Meridiana – incremento che, sui soli voli internazionali, sarà addirittura superiore al 50% anche grazie all’avvio anticipato ad aprile dei voli da Parigi e da Londra per Olbia e all’offerta del nuovo Cagliari-Marsiglia. In particolare proprio su Cagliari da aprile ad ottobre sono già in vendita oltre 170mila posti incrementali rispetto al 2016, numero che da solo testimonia l’importanza dell’investimento da parte di Meridiana sull’aeroporto principale della Sardegna”.