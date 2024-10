Dal prossimo 2 giugno Meridiana mette in campo la sua flotta aerea avviando tutte le linee stagionali sulla Sardegna, la Sicilia, la Spagna, la Grecia e il Sud Italia.

Sei collegamenti riconfermati per Olbia da Londra, Mosca, Nizza e Parigi con novità assoluta da Madrid e Marsiglia, mentre dall’aeroporto di Cagliari riprende il volo per Parigi.

Incrementate anche le tratte nazionali verso la Sardegna con i voli tra la Costa Smeralda e Bari, Bergamo, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Venezia e Verona.

In occasione della stagione estiva, da giugno, sarà attivo tutti i sabati e le domeniche un volo da Milano Malpensa per Cagliari e ripartiranno anche i collegamenti quotidiani con Verona e Torino in aggiunta ai voli annuali per Napoli e Bologna.