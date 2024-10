Meridiana mette in vendita la prima parte del network Sardegna per la primavera-estate 2017 (dal 2 aprile al 28 ottobre), con migliaia di tariffe promozionali disponibili sia sul sito ufficiale della compagnia, sull’app mobile, call center 892.928 e in tutte le agenzie di viaggio.

Sia per le vacanze estive, sia per le vacanze di Pasqua (16 aprile), sia per i ponti del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, da oggi si possono acquistare tariffe a partire da 31 euro per un volo nazionale e 40 euro per un volo fra una città europea e Olbia (vedi tabella).

Olbia è collegata tutto l’anno con Bologna, Roma Fiumicino e Milano Linate. Il Bologna – Olbia, che in inverno è offerto il venerdì e la domenica, sale a quattro frequenze settimanali da Aprile e a due voli giornalieri da giugno.

Al Costa Smeralda ad Aprile si aggiungono i voli da Malpensa (giovedì, sabato e domenica), Venezia e Verona (entrambe il venerdì, sabato e domenica), Napoli (lunedì, giovedì, venerdì sabato e domenica), Parigi CDG (venerdì e domenica), Londra (martedì e venerdì).

Da Maggio partono i voli diretti con Bergamo e Torino (lunedì, sabato, domenica), mentre da giugno gli aeroporti collegati con il Costa Smeralda salgono a 21, vedendo l’avvio di tutti i restanti voli stagionali: Bari, Catania, Nizza, Marsiglia e Mosca.

Per quanto riguarda Cagliari, gli aerei Meridiana diretti all’Aeroporto Mameli decolleranno tutti i giorni a partire da aprile da Milano Malpensa, Torino, Bologna e Napoli, mentre avranno pluri-frequenze settimanali in primavera da Verona (venerdì, sabato, domenica) e giornalieri da Giugno.

Ecco le tariffe a persona, per tratta, tasse e oneri inclusi, in vendita da oggi su meridiana.com