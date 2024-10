Nella giornata di mercoledì 4 marzo, dalle 8.00 alle 18.00, Abbanoa sostituirà in via Manzoni, nei tratti degli incroci con via Tarragona, via Giovanni XXIII° e via Sassari, le saracinesche nelle reti di distribuzione.

A questo proposito sarà interrotta l’erogazione idrica nelle vie Sant’Agostino, Valverde, De Gasperi, viale della Resistenza, lungomare Valencia, lungomare Dante, Centro Storico, e La Marmora.