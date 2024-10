L'associazione Amici del libro di Borore presenta un nuovo appuntamento letterario: mercoledì 5 settembre la scrittrice Isabella Mastino parlerà del suo libro "Ma io non vedevo quella luna".

L’autrice presenterà la figura di Grazia Deledda attraverso cinque temi: la giustizia, la speranza, l'amore, la volontà e la genitorialità.

Pagine inedite in cui riscoprire e valorizzare ancora di più la figura di una donna come Grazia Deledda patrimonio non solo della cultura sarda che ci fa sentire orgogliosi delle nostre origini.

La scrittrice è nata a Sassari, dopo la maturità classica e lo studio del pianoforte al conservatorio, ha intrapreso e concluso gli studi giuridici. Tuttavia ha affiancato a tali studi un percorso di ricerca letteraria, che negli ultimi anni era concentrato soprattutto sulla letteratura sarda, spingendola allo studio dell’intera opera di Grazia Deledda.

Da qui la volontà di valorizzare le opere e le storie narrate da Grazia Deledda, cui è dedicata l’antologia ‘Ma io non vedevo quella luna’, che l’autrice presenterà al fine di trasmettere il significato con un’opera divulgativa che possa avvicinare al Premio Nobel Grazia Deledda anche coloro che ancora non ne conoscono la grandezza ed il valore.