Fervono i preparativi a Mamoiada per la pedalata ecologica in programma per mercoledì 6 luglio.

Organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Viaggio in Sardegna, l’evento ha come intento principale quello di coinvolgere i cittadini nel rispetto dell’ambiente e a sensibilizzare la popolazione all’uso di mezzi alternativi ed ecologici come la bici.

Ma non solo. La pedalata ecologica intende avvicinare soprattutto i ragazzi al territorio, alla conoscenza del patrimonio archeologico e al rispetto delle aree adiacenti.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal comune di Mamoiada, molto sensibile alle problematiche legate all’ambiente, che periodicamente organizza degli Eco Flash coinvolgendo i volontari nella pulizia delle aree verdi e nella manutenzione degli spazi pubblici.

La manifestazione inizierà alle ore 17:00 con il raduno in piazza San Sebastiano e prevederà un percorso che partirà dall’abitato sino alla chiesetta campestre di Loret’Attesu e successivamente alle domus de janas di Sir’oni/Garaunele.

Durante il tragitto, i giovani saranno i principale attori dell’evento in quanto saranno coinvolti nella raccolta di rifiuti trovati durante il tragitto e nelle aree attraversate. Inoltre, verranno insegnate le regole basilari per condurre la bici su strada, educandoli a mantenere un comportamento adeguato e prudente durante le pedalate.

La Pedalata sarà coordinata da Sara Muggittu Guida ambientale mamoiadina che proprio di recente ha realizzato una guida sugli itinerari escursionistici e archeologici del territorio.

Al termine verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti e un piccolo riconoscimento ad alcuni di loro che si saranno particolarmente distinti durante la pedalata.

Saranno infatti assegnati dei premi ai ciclisti più piccoli, ai più grandi, al più disciplinato in strada, al più ecologista e al più attento conoscitore.

La partecipazione all’evento è gratuita.