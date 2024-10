Si terrà mercoledì 25 luglio alle 19.00, la seduta del Consiglio comunale di Banari convocata dal Sindaco Antonio Carboni per discutere di 5 punti all’ordine del giorno.

In apertura saranno letti e approvati i verbali della seduta dell’11 giugno. Subito dopo si passerà alla discussione sull’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018.

Nel terzo si parlerà dell’approvazione di una convenzione con il comune di Bessude per la costituzione e il funzionamento di un’Associazione temporanea per la partecipazione al bando regionale programma sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 7.6, tipo di intervento 7.6.1. “Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”.

Al quarto sarà approvato il piano di Protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico e per il rischio incendio boschivo e di interfaccia. Il Consiglio si concluderà con le eventuali comunicazioni del Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali.