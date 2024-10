Blitz della polizia in un capannone situato nell’agro di Quartu Sant’Elena, dove è stata trovata tutta la merce rubata lo scorso 9 giugno a Sestu in deposito di una ditta di distribuzione per supermercati.

Inoltre gli agenti della Questura di Cagliari hanno sorpreso tre giovani intenti a scaricare dai camion la merce asportata per poi stoccarla e rivenderla tramite canali illegali.

Quanto rinvenuto, del valore di oltre 20.000 euro, è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario insieme ai due camion, anche questi rubati, mentre i tre sono stati deferiti alla competente A. G. per il reato di ricettazione.