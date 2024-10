“Questo è quello che oggi i barracelli hanno trovato al bordo del sottopasso del Centro agroalimentare, a Magangiosa. Chi fa queste cose è incivile e criminale”.

Sono le parole pronunciate recentemente sui social dall’ssessore comunale all’Ambiente, Andrea Pisu, dopo le ultime repentine azioni perpetrate da ignoti nelle zone periferiche del centro abitato: lungo la cunetta laterale della carreggiata, adiacente al mercato ortofrutticolo, c’è di tutto, in barba alle ultime bonifiche predisposte dal Comune per ripulire dai rifiuti pericolosi e ingombranti abbandonati soprattutto nelle ore notturne.

I COMMENTI. “Condivido questo post e mi chiedo dove sia la civiltà – scrive la fotografa di Sestu, Simona Orrù - ho letto diversi commenti dove si accusava la sindaca Paola Secci di non aver dato direttive dove lanciare i coriandoli, ve lo immaginate se avesse dovuto tenere un convegno per 21.000 abitanti su come si usano i coriandoli? Sono i coriandoli a creare discariche? O l’inciviltà di questa gente? Io continuo a raccogliere immondezza non mia lanciata nel mio giardino solo perché ho la sfortuna di abitare fuori dal centro abitato, non ci sarà nessuna ditta di pulizie in grado di fermare queste discariche perché per una busta che tolgono 20 ne lasciano. Questa è l’inciviltà non i coriandoli dei bambini in festa”