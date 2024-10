Comincia a farsi sentire l'aria natalizia a Tonara, dove la Pro loco, in collaborazione con il Comune, il Coro Polifonico Femminile, la Comunità montana e il Bim Taloro, ha messo a punto una giornata dedicata alle famiglie e soprattutto ai bambini che non tanta gioia attendono il periodo di Natale.

Anche quest’anno, infatti, dopo il successo ottenuto nella prima edizione, si terrà nel centro barbaricino il “Mercatino Natalizio”.

Nel giorno dell’Immacolata Concezione, il rione Su Pranu si accenderà di luce con l’apertura, alle ore 10:00, degli stand, dove sarà possibile trovare tante idee per i regali. Un’occasione per lo shopping natalizio, ma anche per visitare il paese che ha dato i natali a Peppino Mereu.

Oltre al mercatino, l’8 dicembre spazio alla musica, ai falò, alle zampogne, a “Babbo Natale e il suo trono”, alla castagnata e ai dolci.

Ma non solo. Alle 14:30 si terrà un laboratorio natalizio e l’accensione dell’Albero di Natale.