Andrà in onda stasera oggi alle 21.25 su Raiuno la seconda puntata di Meraviglie, il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ha come tema il patrimonio artistico e culturale italiano.

La trasmissione odierna sarà dedicata interamente alla bellezze archeologiche della Sardegna, tra cui le statue di Monteprama, Su Nuraxi di Barumini, le domus de janas con le riprese di una delle più importanti necropoli dell’Isola e quella di Sant’Andrea Priu a Bonorva.

Il programma ha la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Enzo Calò. L’autore del reportage su Bonorva è Vito Lamberti, che si è raccordato con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, in particolare con l’archeologa responsabile di zona per il Comune di Bonorva, Nadia Canu, e con le operatrici della cooperativa Costaval che gestisce il sito.