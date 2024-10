Da ieri Osvaldo Bevilacqua, Meo Sacchetti e Gigi Riva sono cittadini onorari algheresi. Il Consiglio Comunale ha dato il benestare per il conferimento della cittadinanza onoraria ai tre personaggi che hanno stabilito con la città un legame solido che li ha portati e li porta ad essere nei rispettivi campi entusiasti testimonial della Riviera del Corallo.

“Osvaldo Bevilacqua, in oltre quaranta anni di carriera televisiva nelle reti Rai, ha promosso l’immagine turistica, storica e culturale della città di Alghero attraverso la sua trasmissione “Sereno Variabile” - un format che è diventato da decenni uno dei punti di riferimento del turismo qualificato - che ripetutamente, nel corso di questi decenni, ha proposto Alghero alla vasta platea di telespettatori – ha dichiarato in aula il Sindaco Mario Bruno – Romeo Sacchetti promuove la città di Alghero in ogni occasione pubblica nella quale ne ha l’opportunità, sia a livello nazionale che a livello internazionale, legando immancabilmente al nome di Alghero la sua positiva esperienza professionale e di vita in Sardegna, con la Dinamo Sassari, coniugando la nostra città al benessere e alla qualità della vita, aspetti non secondari che gli hanno consentito di vivere stagioni sportive indimenticabili”.

Su Gigi Riva: “personalità di spicco nel mondo dello sport nazionale ed internazionale, apprezzato soprattutto per le sue doti umane che lo hanno portato ad essere un riferimento per tutti coloro che amano i valori intrinsechi dello sport quali la lealtà, l’educazione e il rispetto. Gigi Riva – ha aggiunto il primo cittadino – è da considerare un esempio per tutti i cittadini, sportivi e non".

In aula era presente anche Beppe Tommasini, difensore del Cagliari dello scudetto che come Gigi Riva e molti altri protagonisti del grande Cagliari ha scelto di stabilirsi in Sardegna.

“Una grande gioia per tutti i cittadini algheresi - ha voluto sottolineare ancora Bruno – ed ora ci prepariamo ad accogliere Bevilacqua, Sacchetti e Riva per la cerimonia di conferimento della cittadinanza”.