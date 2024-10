Sparatoria davanti a Palazzo Chigi durante il giuramento del nuovo Governo Letta.

Sono stati feriti due carabinieri. Uno di loro sarebbe grave.

L'attentatore si chiama Luigi Preiti, 46 anni, di Rosarno.

L'uomo è stato fermato.

Alfano: Luigi Preiti "voleva suicidarsi" dopo aver sparato ai carabinieri "ma non c'è riuscito perché aveva finito il caricatore". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano parlando di un "tragico gesto criminale di un disoccupato".

Da Sky TG24:

E' stato un uomo in giacca e cravatta che all'improvviso ha aperto il fuoco davanti a Palazzo Chigi contro due carabinieri, che avrebbero risposto al fuoco. L'uomo potrebbe essere uno squilibrato e, a sua volta ferito, e' stato fermato dalle forze dell'ordine.

L'uomo che ha sparato è un italiano - L'uomo che ha sparato davanti a Palazzo Chigi ai carabinieri è un italiano. Lo hanno riferito all'ANSA fonti investigative, che hanno consultato la carta d'identità dello sparatore. Sarebbe una persona con problemi mentali.

Il responsabile sarebbe un calabrese di 46 anni - L'uomo che ha sparato davanti a Palazzo Chigi - secondo quanto apprende l'ANSA - è un calabrese di 46 anni, con domicilio in Piemonte. L'uomo sarebbe affetto da patologia psichiatrica.

Preiti viveva da molti anni in Piemonte - Vive da molti anni ad Alessandria, in Piemonte, Luigi Preiti, l'uomo di 46 anni, autore della sparatoria davanti a Palazzo Chigi. Lo si è appreso a Rosarno. Nella cittadina della Piana di Gioia Tauro ci sono diverse famiglie con lo stesso cognome ma, al momento, sembra che nessuna di loro abbia legami di parentela con lo sparatore. Secondo quanto si è appreso l'uomo è emigrato con la sua famiglia da diversi anni in Piemonte.

L'ex moglie di Preiti: "Sono sconvolta, non riesco ancora a credere che lo abbia fatto": sono le poche parole con cui l'ex moglie di Luigi Preiti commenta la sparatoria di fronte a Palazzo Chigi nella quale sono rimasti feriti due carabinieri. Separati da tempo, la donna non ha più avuto contatti con l'ex marito da diversi mesi. L'ultima volta che Luigi Preiti era stato a Predosa e l'aveva incontrata è stato lo scorso anno per la Prima Comunione del figlio, che ha 11 anni.