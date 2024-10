Psicosi e paura per la meningite, allarme o meno e nonostante ‘le rassicurazione della Asl che ammettono un focolaio ma non un’epidemia’, tante famiglie sarde si lamentano per il fatto che il vaccino abbia un costo elevato.

Così, come era da immaginare, partono le petizioni e le raccolte di firme on line. Ecco cosa recita la prima sul web, a cui hanno già aderito quasi 11mila persone: “In Sardegna, nonostante i numerosi casi di decessi causati dal batterio del meningococco B,il vaccino è a pagamento alla modica cifra di 81,09 euro a dose (vaccino + richiamo = 163 euro). Nelle province di Oristano e Ogliastra il vaccino è gratuito..eppure siamo nella stessa regione!!non devono esserci figli di serie A e serie B,i nostri bimbi e noi stessi abbiamo il diritto di vaccinarci gratuitamente. Chi una cifra del genere non la può pagare,come deve comportarsi? Per chi ha due,tre o quattro figli quanto andrebbe a spendere? Dobbiamo essere uniti e lottare insieme per questa ingiustizia. Firmate questa petizione affinché il vaccino del meningococco B sia gratuito per tutti”.

