Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda per la tutela della salute, dopo la morte del 23enne di Ittiri causata dalla meningite, ha rivolto un appello a tutte le persone che alle 19 di lunedì 14 gennaio hanno preso il pullman partito da Sassari e diretto a Ittiri, con fermata intermedia a Uri.

"Chi non lo avesse ancora fatto - si legge in una nota dell'Ats -, è pregato di rivolgersi agli uffici di Igiene o di contattare il proprio medico curante. Si tratta di una forma di cautela ulteriore adottata per ridurre al minimo le possibilità di diffusione del batterio".

Nelle ultime quarantotto ore sono stati sottoposti a profilassi farmacologica familiari e conoscenti del paziente sia i conoscenti che sono entrati in contatto con lui nei dieci giorni precedenti al manifestarsi della malattia.

Gli uffici a cui rivolgersi sono: Ittiri, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17; Ossi, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12; Sassari, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

La Ats Sardegna offre gratuitamente la vaccinazione antimeningococcica tetravalente (comprendente il ceppo Y) per tutti gli adolescenti secondo le indicazioni del Piano nazionale vaccini ripreso nel Piano regionale vaccini. La fascia si età individuata per questa vaccinazione preventiva è compresa tra gli 11 e i 18 anni. I Servizi Vaccinali territoriali sono a disposizione per effettuare il vaccino a tutti i ragazzi.