Paura e psicosi per la meningite, direbbero in molti, (i cosiddetti tuttologi di Facebook), tavoli e privè disdetti da un giorno all’altro per puro allarmismo, ma a ben pensarci non è proprio così.

Il locale Cocò Discoclubbing chiude anche mercoledì 28 marzo 2018, giorno in cui era prevista la serata danzante, il motivo è specificato e scritto nella fan page ufficiale: “Dati i recenti avvenimenti, in segno di lutto e rispetto abbiamo deciso di annullare la serata di Mercoledì 28 Marzo. Vi invitiamo a non farvi prendere dalla psicosi e dalla paura, bastano pochi piccoli accorgimenti e la vaccinazione/profilassi per poter stare sicuri. Auguriamo a tutti delle buone vacanze di Pasqua, ci rivedremo presto con il prossimo megaevento per riprendere da dove ci eravamo fermati. Lo staff dell’Hangover”.