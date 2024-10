E' fuori pericolo il giovane studente universitario di Olbia ricoverato a Pisa per meningite meningococcica di tipo C.

Il 23enne nella notte tra sabato 5 settembre e domenica 6, era stato portato al pronto soccorso privo di sensi e con la febbre alta.

Il ragazzo, si legge in un bollettino medico, è stato trasferito dal reparto di rianimazione al reparto di malattie infettive "in virtù del netto e progressivo miglioramento delle sue condizioni: è sveglio, lucido, collaborante e il quadro settico, a seguito delle terapie tempestivamente somministrate, risulta in regressione". "La prognosi - spiega una nota dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana - verrà presumibilmente sciolta nelle prossime ore".