E' in fin di vita la donna di 56 anni colpita da meningite e ricoverata in Rianimazione all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove è stata intubata e sedata.

Come riportato da La Nuova Sardegna oggi in edicola, la donna, originaria di un paese dell'Anglona, è stata trasportata in ospedale dal 118 lo scorso giovedì e i medici non hanno dubbi: è una forma batterica della quale urge individuare la tipologia. Al momento del ricovero la 56enne presentava evidenti macchie rosse sulla pelle ed era poco vigile, sintomi tipici della patologia.

Le difficoltà respiratorie hanno reso necessaria l'intubazione facendo pensare a una meningite pneumococcica, causata da Streptococcus pneumoniae, una forma potenzialmente letale ma meno contagiosa del meningococco.

Al momento sono in corso tutti gli esami del caso e per tutti i familiari della donna, i medici, gli operatori sanitari e le persone entrate in contatto con la paziente anche negli ultimi mesi sono stati attivati i protocolli di profilassi.

Nelle prossime ore i medici avranno gli esiti dei test e sottoporranno la donna alla terapia antibiotica. La paziente, in coma farmacologico, risponderà alla terapia in maniera molto soggettiva per cui è difficile avanzare ipotesi per quanto riguarda il risultato.