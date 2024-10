Una donna di 68 anni, originaria di Afragola, provincia di Napoli, è deceduta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, Salerno, dove era ricoverata dopo essere stata trasferita, già in coma, da un altro nosocomio.

Malata di tumore gastrico, la donna - rilevano fonti dell'ospedale - aveva le difese immunitarie deboli a causa di una 'immunosoppressione' determinata da un uso pesante di chemioterapici. Ciò, molto probabilmente, le ha causato, a parere delle stesse fonti, una infezione alle meningi da streptococco pneumoniae.

Un'altra donna, di 56 anni, è ricoverata per meningite nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Sassari. Ancora però non si conosce di quale tipologia. Potrebbe trattarsi della forma batterica pneumococcica, potenzialmente letale. Secondo quanto si apprende la donna sarebbe in fin di vita.