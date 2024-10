Si è concluso l'incontro in Prefettura per stabilire dove e come si svolgerà il concerto di Marco Mengoni per il Capodanno di Cagliari. Lo show, garantisce il sindaco Paolo Truzzu, si farà.

La cifra sborsata dal Comune è inferiore ai 700mila euro tra organizzazione e accordo con l'artista. Lo spettacolo sarà alla Fiera: "Avevamo pensato anche a piazza dei Centomila - ha detto il primo cittadino - ma è uno spazio che può contenere solo 13mila persone. Più capiente la Fiera".

"Per i concerti di Vasco Rossi - ha detto Truzzu - c'erano 28mila spettatori: penso che così soddisferemo più persone". Domani la presentazione ufficiale in Comune del Capodanno di Cagliari.

"Non è stata l'unica riunione su questo tema - ha detto il prefetto Giuseppe De Matteis - e abbiamo definito anche gli ultimi dettagli. La capienza è di 20mila persone, ma venerdì avremo maggiori dettagli con la convocazione del comitato di sicurezza".

La prenotazione dei posti si potrà fare online e sarà gratuita. "Ma - ha puntualizzato il prefetto - il biglietto non si potrà cedere". Per accedere sarà necessario presentarsi con ticket e carta d'identità.

Il piano di sicurezza è ai dettagli. Confermato anche, sempre alla Fiera, lo svolgimento di un altro evento (Big bang, Opera Music forum) a pagamento con deejay e ospiti nazionali tra elettronica, reggaeton e dance. "Ma - ha precisato il sindaco Truzzu - saranno due eventi totalmente separati".