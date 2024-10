Saranno 28mila i posti disponibili per assistere allo spettacolo di Marco Mengoni a Cagliari, la notte di capodanno: occorrerà prenotare il pass in rete e una volta raggiunta quella quota il servizio di sicurezza dirà basta, spazio esaurito.

L'amministrazione sta studiando anche un'altra soluzione però: per chi dovesse arrivare in ritardo si sta pensando a un'area con maxischermo sempre all'interno della Fiera.

Cancelli aperti alle 18: vale il principio di chi arriva prima e si assicura il posto davanti al palco. Sono le novità che emergono dal comitato di ordine e sicurezza di questa mattina in Prefettura. "Presto - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - daremo il via alle prenotazioni. I l il pass, non cedibile, sarà indispensabile per accedere alla Fiera. Ma dobbiamo faccio i conti con la capienza, 28mila persone. Una volta raggiunto il massimo non si potrà più entrare". "Ma stimiamo - ha spiegato il sindaco - che possano essere accontentati tutti: non prevediamo che arrivino oltre 30mila persone".

Una persona potrà prenotare quattro pass, documento sempre non cedibile. Il piano di sicurezza, modellato su quello del 2019 per il concerto di Vasco Rossi proprio con 28mila spettatori, prevede in questo caso anche la chiusura di viale Ferrara e viale Diaz dal primo pomeriggio: si pensa a un sistema di collegamento con il bus navetta dal centro. Confermato il via al concerto dopo la mezzanotte. Per l'altro evento privato che dovrebbe portare alla Fiera qualche migliaio di persone in ingresso separato da piazza Marco Polo: non ci saranno interferenze.