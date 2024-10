“Chissà se ti arriva il mio pensiero”. È la dicitura che è stata riportata nel manifesto del memorial dedicato a Michele Gambella, giunto a quest’anno alla decima edizione, promosso dagli amici di Michele insieme all’Associazione Pesca Sportiva Torralbese, che si terrà sabato 4 agosto.

Una manifestazione portata avanti in questo decennio dagli amici di Michele Gambella, che mai hanno dimenticato il loro amico prematuramente scomparso.

Il ricco programma degli eventi partirà alle 7.00 con le iscrizioni per la gara di pesca presso il bar “Sas Molas Cafè”. Dopo l’assegnazione dei posti presso il lago Bidighinzu, in programma alle 8.00, prenderà il via la gara (8.30) che terminerà alle 11.00.

Alle 13.30 ci si sposterà in piazzetta Michele Gambella per il pranzo offerto dall’Associazione Pesca Sportiva. Alle 16 in piazza Manzoni, allietato dalla musica di Dj Set, verrà aperto il chiosco mentre alle 19.00 è in programma l’esibizione di Pierdance.

Alle 20.30, sempre in piazza Manzoni altro spazio culinario con gli amici di Michele che offriranno un buon di piatto di malloreddus. Seguiranno le esibizioni della Mauro’s band (21.00) e della B.D.A. Vasco Rossi Tribute Band (23.00)