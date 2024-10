Ancora polemiche dopo il blitz con bandiera arcobaleno di un giovane contestatore durante le prime battute del comizio a Cagliari della presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Siamo davvero sconcertati per il post pubblicato sui social dal Liceo Artistico e Musicale di Cagliari Foiso Fois", denunciano i deputati di FdI, Salvatore Deidda e Paola Frassinetti.

È la scuola un tempo frequentata dal ragazzo apparso improvvisamente sul palco subito dopo l'ingresso di Meloni. Nel post, che è stato poi rimosso - contestano i parlamentari - si definisce l'azione "una civilissima e performatica contestazione". Dito puntato contro l'Artistico: "La scuola - insistono Deidda e Frassinetti - che dovrebbe educare i giovani alla tolleranza ed al rispetto di chi la pensa diversamente, plaude invece ad un atto gravissimo che costituisce anche reato come l'interruzione di un comizio elettorale. Un episodio grave gestito in modo esemplare da Giorgia Meloni. Il Liceo Fois ha dato un esempio negativo, speriamo a breve di poter offrire all'Italia una scuola migliore e non faziosa".

La replica in un post dell'insegnante Domenico Di Caterino: "In quanto docente del Foiso Fois, individualmente responsabile, di un post che rischia d'essere male interpretato (e per questo ritirato dai canali social dell'istituzione), ritengo opportuno precisare che il Foiso Fois non ha appoggiato il contenuto e la modalità di comunicazione dell'attivista che ieri è salito sul palco durante il comizio di comunicazione (chiaramente è giusto che s'assuma le responsabilità individuali dinanzi la legge di quanto ha fatto), ciò che sostenevo da docente pubblico, e che ho tradotto per qualcuno in inno o celebrazione, è la stata la libertà d'espressione del giovane uomo che oggi non è uno studente del Fois, e che si muove in autonomia nel nome delle proprie idee. Tengo anche a puntualizzare che non c'è nessuna contrapposizione politica, rispetto a una forza politica, che a Cagliari nei confronti dell'istituzione Foiso Fois, ha sempre palesato disponibilità e cura programmatica rispetto alla formazione e all'alta formazione artistica e musicale, in un'ottica di successo scolastico e formativo degli studenti".