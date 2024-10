"I nostri nonni erano piu' forti nel lavoro e nell'amore. Noi siamo una generazione un po' viziata: tutto e' facile, veloce, comodo. Non si ha piu' la capacita' di aspettare e concentrarsi sulla famiglia e sulla coppia, sacrificandosi e venendosi incontro".

Cosi' Melissa Satta, 30 anni, racconta a Grazia le sue nozze ormai vicine con il calciatore Kevin Prince Boateng, 29 anni.

"Vivendo insieme ci siamo avvicinati e influenzati a vicenda. Sono piu' chiusa di Kevin Prince, mentre lui e' affettuoso ed espansivo. Il mio opposto. Lui mi ha fatto una corte spietata: se non avesse insistito cosi' tanto, e non avesse avuto la forza di aspettare, non ci saremmo messi insieme. Da lui ho imparato a essere piu' spontanea nelle scelte", rivela la showgirl al magazine diretto da Silvia Grilli.

"Non si deve pensare che tutte le relazioni siano destinate al fallimento, anzi. Chi crea una famiglia desidera che duri per sempre. Per me il rito non era fondamentale, ma quando e' nato mio figlio (Maddox, 2 anni, ndr), Prince e io abbiamo pensato che fosse la cosa piu' giusta: una forma di tutela per il bambino e un collante per unire ancora di piu' la famiglia".

La cerimonia sara' celebrata il prossimo 25 giugno in Sardegna, dove la Satta e' cresciuta: "Per me Porto Cervo e' un posto del cuore. La mia famiglia e' di li', anche se sono nata negli Stati Uniti. Quando avevo 6 mesi i miei genitori mi hanno portata in Sardegna per essere battezzata nella stessa chiesa dove ora mi sposo, la Stella Maris. Poi siamo tornati definitivamente in Italia: ho fatto tutto il mio percorso spirituale, comunione e cresima, con Padre Raimondo, che conosco da 25 anni. Sara' lui a celebrare le mie nozze".

E, interrogata sulla legge sulle unioni civili, da poco approvata, risponde: "Sono temi delicati e ognuno deve essere libero di decidere. Ma di una cosa sono convinta: un conto sono le convivenze lunghe, un altro le coppie che vivono insieme da poco e pretendono ogni diritto".