Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sbarcano in Sardegna e lo fanno con un'infinità di valigie. Questo perché, dicono i rumors, i due convoleranno a nozze proprio qui in Sardegna, il 19 luglio.

Lo stesso giorno, se tutto verrà confermato, la coppia farà battezzare anche loro figlio Maddox. La Satta e Boateng, che è reduce da un Mondiale fallimentare con il Ghana, sono arrivati a Porto Cervo con un abbigliamento casual e comodo, perfetto per trasportare i numerosi bagagli che avevano al seguito.

Il loro si preannuncia il matrimonio dell'estate e intanto i paparazzi lucidano gli obiettivi in attesa di poterli immortalare in costume in spiaggia o magari durante le prove degli abiti per il grande giorno.