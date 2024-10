Mel Gibson è stato ricoverato per coronavirus lo scorso aprile a Los Angeles. A confermare la notizia gli agenti dell'attore, che hanno precisato al Daily Telegraph Australia che Gibson è stato curato con il farmaco Remdesvir. "Il tampone è risultato positivo in aprile, e in seguito al trattamento è risultato negativo al virus e positivo agli anticorpi".

E' solo l'ultima di una lunga serie di star che hanno contratto il Covid-19. Da Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson a Idris Elba, da Marianne Faithfull a Olga Kurylenko.

In questo momento l'attore starebbe lavorando alla sceneggiatura del secondo capitolo de La Passione di Cristo, come confermato dallo sceneggiatore Randall Wallace. "Ne stiamo parlando molto, ma per ora preferiamo non scoprire le nostre carte, visto che il progetto è così ambizioso. Il film dovrebbe raccontare nei giorni successivi alla morte di Cristo e durante la resurrezione.