Intervento in corso dei Vigili del fuoco di Cagliari da questa mattina, intorno alle 10:30, per il salvataggio di un cane da caccia caduto in una fenditura rocciosa nella zona di Murdega, nel comune di Ballao (SU).

Sul posto sono presenti i soccorritori della squadra di pronto intervento di San Vito. Per supportare l'operazione, sono state chiamate le squadre specializzate dei SAF (Speleo Alpino Fluviale) provenienti da Cagliari e anche il personale qualificato USAR-M che sta utilizzando attrezzature specifiche per l'estrazione dell'animale.