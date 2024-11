I Carabinieri della Stazione di Escalaplano hanno arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio un 22enne ed un 19enne, entrambi del posto.

I fatti risalgono alla sera del 11 novembre quando i due soggetti, fermati per un controllo mentre erano a bordo di un'automobile, a seguito di un'accurata attività di perquisizione operata dai militari operanti sono stati trovati in possesso di circa 200 grammi di hashish, confezionata in due “panetti” da circa 100 grammi ciascuno.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri.