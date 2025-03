La moto era la sua passione più grande. Scorrendo le immagini sui suoi profili social, Alessio Marras, 30 anni, di Sardara, autotrasportatore, appare sempre sorridente accanto alla sua Ducati, in viaggio, con il vento addosso e la strada davanti a sé. Un amore viscerale per le due ruote, un legame forte con la libertà che solo chi vive di motori può capire.

Ieri, quel viaggio si è interrotto lungo la Strada Provinciale 62, al km 1. Erano circa le 16:00 quando, per cause ancora da accertare, Alessio ha perso il controllo della sua moto, finendo contro il guardrail. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Sardara, Guspini e Gonnosfanadiga, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. I documenti di guida e di circolazione del veicolo sono risultati regolari. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della moto e la restituzione della salma ai familiari.

La notizia ha lasciato un vuoto profondo in chi lo conosceva. “Senza te non ci sta un senso… non ci sono più parole… L’AMORE MIO SEI TU! Ti prego dammi la forza Alessio”, il messaggio straziante della compagna di Alessio.