Un'operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari, supportati dai militari delle Compagnie di Cagliari, Dolianova, Iglesias e Carbonia, ha condotto all'arresto di due individui sospettati di aver progettato una rapina con sequestro di persona, fingendosi membri dell'Arma.

Grazie a un'indagine rapida, è stata sventata un'azione criminale pianificata per la mattinata odierna. Le investigazioni, basate su informazioni dettagliate e servizi di sorveglianza discreta, hanno portato all'identificazione di due uomini il cui comportamento aveva destato sospetti nei giorni precedenti. Dopo aver monitorato un casolare isolato a Fraighedda, Decimoputzu, i Carabinieri hanno deciso di agire durante la notte, cogliendo di sorpresa i sospettati all'interno di una struttura già nota alla polizia.

Durante la perquisizione sono stati trovati materiali idonei per compiere il crimine, inclusa un'arma da fuoco, uniformi e altri indumenti appartenenti ai Carabinieri, evidenziando l'intenzione dei criminali di impersonare le Forze dell'Ordine. L'operazione ha impedito probabilmente lo svolgimento di un'azione che avrebbe potuto coinvolgere ulteriori complici. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Uta in attesa delle indagini in corso per individuare eventuali complici.