Ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Delta, e si è schiantato contro lo spartitraffico. È accaduto durante la notte lungo la Strada Provinciale 61, vicino a Villacidro, dove i Carabinieri della Stazione di Montevecchio, con il supporto del NORM – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti e hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un operaio di 44 anni di Villacidro. In auto con lui c'era una donna di 46 anni.

Dopo essere stato sottoposto all'alcoltest, il 44enne è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore di oltre due volte rispetto al limite consentito. I militari gli hanno così revocato la patente di guida e sequestrato l'auto. La Stazione Carabinieri di Montevecchio ha informato le autorità giudiziarie e amministrative per gli ulteriori accertamenti necessari.