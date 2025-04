In sinergia con il Comune di Segariu e l’associazione “Le Belle Donne” APS di Oristano, i Carabinieri della Stazione di Furtei hanno promosso un incontro informativo sulla prevenzione del carcinoma mammario presso il Centro di Aggregazione Sociale di Segariu.

L'evento, aperto a tutti i cittadini, ha registrato una notevole partecipazione, dimostrando l'interesse e la sensibilità della comunità verso temi legati alla salute e al benessere collettivo. Durante l'incontro, medici esperti dell'associazione “Le Belle Donne” hanno offerto visite gratuite a 37 donne, fornendo loro preziose informazioni e supporto per la prevenzione del carcinoma mammario.

Questa iniziativa è stata un'importante opportunità per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e di uno stile di vita sano. Inoltre, lo psicologo dell'associazione ha fornito supporto per affrontare percorsi terapeutici, evidenziando l'importanza di un approccio integrato alla malattia. All'evento erano presenti il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sanluri, Maggiore Nadia Gioviale, e il Comandante della Stazione Carabinieri di Furtei, Maresciallo Ordinario Leonardo Santamaria. Il sindaco di Segariu, Dott. Andrea Fenu, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, ha ringraziato i partecipanti sottolineando il ruolo cruciale della collaborazione tra istituzioni e associazioni per promuovere il benessere dei cittadini.

Un plauso speciale è stato rivolto all'associazione “Le Belle Donne”, in particolare alla presidente, Sig.ra Maria Cadeddu, per il loro contributo determinante. Il sindaco si è detto soddisfatto del successo dell'evento e ha manifestato la volontà di organizzare nuovi incontri per informare e sensibilizzare ulteriormente la popolazione su tematiche cruciali per la salute collettiva. Questa iniziativa conferma l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini e nel promuovere azioni concrete a favore della comunità, attraverso una collaborazione sempre più stretta con gli Enti Locali.