Oltre 100 persone identificate, circa 40 veicoli controllati, una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti e una per guida in stato di ebbrezza: è il bilancio del mirato servizio di controllo del territorio svolto nella scorsa notte dai Carabinieri della Compagnia di Villacidro.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità legati all’uso di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, ha visto impegnate le pattuglie delle Stazioni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini, unitamente al Nucleo Radiomobile, con il supporto di militari anche in abiti civili. I controlli hanno interessato il Comune di Villacidro e diversi centri limitrofi.

A San Gavino Monreale, i militari hanno denunciato un 20enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 0,5 grammi di ketamina, 27 grammi di cannabis, un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato al laboratorio per le analisi di rito.

Nel corso dei posti di controllo effettuati nella periferia di Villacidro, i Carabinieri hanno inoltre fermato un automobilista 53enne che, sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo al test alcolemico. Per l’uomo è scattata la denuncia, il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, volto a tutelare l’incolumità dei cittadini e a garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per mantenere elevati i livelli di sicurezza e di vicinanza alla comunità.