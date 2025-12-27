Un Natale segnato dal sangue sulle strade italiane, con otto vittime in quattro giorni. Tra le tragedie più dolorose, quella avvenuta in Sardegna, dove ha perso la vita Noemi Collu, 37 anni, originaria di Villacidro.

La tragedia si è consumata nella giornata di mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, lungo la statale 196, tra Gonnosfanadiga e Villacidro. Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La vettura si è ribaltata più volte e Noemi è stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: per la 37enne non c’è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri, per poi essere riaperta a senso unico alternato. La notizia ha profondamente scosso la comunità del Medio Campidano, colpita da una perdita improvvisa alla vigilia delle festività.

Quello appena trascorso è stato però un Natale tragico in tutta Italia. Nel Torinese, a Leini, un uomo di 75 anni è stato travolto sulle strisce pedonali e trascinato per oltre venti metri poco dopo la messa di mezzanotte. Alla guida un’auto condotta da una 21enne, che inizialmente si è allontanata ma si è poi costituita. La giovane è indagata per omicidio stradale, mentre lei, il fratello e un’amica sono stati denunciati per omissione di soccorso.

Un altro investimento mortale si è verificato a Casalgrande, nel Reggiano, dove un uomo di 76 anni è stato ucciso la sera del 23 dicembre. A Roma, una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita sulle strisce ai Parioli, mentre sempre nella Capitale un uomo ha perso la vita in un incidente in moto su via Aurelia.

La notte di Natale è morto anche Giuseppe Di Stasi, 18 anni, a San Ferdinando di Puglia, in un’uscita di strada. Nel Parmense, a Traversetolo, un 75enne ha perso la vita in uno scontro frontale, mentre ad Alessandria, nei boschi di Pareto, una donna della stessa età è morta dopo che l’auto è finita in un burrone. L’ultima vittima è un’anziana di 87 anni travolta a Pistoia.

Un bilancio drammatico che trasforma giorni di festa in lutto e dolore, lasciando comunità intere a fare i conti con vite spezzate troppo presto.