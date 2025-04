Avrebbe maltrattato e minacciato il padre invalido di 88 anni: per questo uomo disoccupato di 63 anni residente a Sanluri è stato denunciato ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Sanluri e della Stazione di Gesturi. È accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce.

Il 112 è stato contattato dalla sorella del sospettato, una donna di 37 anni, che ha segnalato un episodio di violenza nella casa di famiglia. Dopo essere arrivati sul luogo, le forze dell'ordine hanno confermato che il 63enne aveva perpetrato minacce e molestie nei confronti del padre creando un clima di paura e ansia.

Durante l'operazione, i Carabinieri hanno anche eseguito un controllo riguardante le armi, procedendo con la temporanea confisca di due fucili da caccia - un Franchi modello Alcione calibro 12 e un Fias modello Bigrillo calibro 12 - insieme a 100 cartucce a pallini, 24 cartucce a palla e il permesso di porto d'armi per caccia. Questi oggetti erano detenuti regolarmente ma sono stati precauzionalmente rimossi per garantire la sicurezza della vittima.

Per ordine del Pubblico Ministero di servizio presso la Procura della Repubblica di Cagliari, il 63enne è stato immediatamente allontanato dalla sua abitazione familiare come misura cautelare urgente per garantire la sicurezza del padre anziano.