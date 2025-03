Era stato condannato a un anno, 2 mesi e 6 giorni di reclusione per un furto commesso a Guspini il 25 agosto 2022, e stava scontando la pena agli arresti domiciliari. Tuttavia, il comportamento dell'imputato, un 19enne attualmente disoccupato, negli ultimi tempi aveva destato particolare allarme in quanto, secondo quanto segnalato dai Carabinieri, è emerso che aveva assunto un atteggiamento prevaricatore nei confronti della madre convivente, rendendo difficoltosa la convivenza e vanificando di fatto la misura alternativa concessa.

I militari della Stazione di Sanluri hanno così arrestato il giovane in seguito all'esecuzione di un'ordinanza che revocava la sospensione dell'ordine di carcerazione, emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari.

I comportamenti del giovane, documentati dai Carabinieri della Stazione di Sanluri tramite rapporti di servizio e controlli sul campo, hanno portato l'Autorità Giudiziaria minorile a decidere che la misura degli arresti domiciliari non fosse più adeguata. Di conseguenza, il giovane è stato immediatamente trasferito in un carcere minorile per scontare il resto della sua pena, come stabilito dall'Autorità Giudiziaria minorile.